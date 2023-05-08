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Защитник "Локомотива" Ненахов: у нас был сверхнастрой на игру с "Сочи"

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Защитник московского "Локомотива" Максим Ненахов рассказал о настрое своей команды на домашний матч 26 тура Российской премьер-лиги против "Сочи" (3:0).
Фото: ФК "Локомотив"
- Сделали свою работу и спокойно выиграли. Имело ли значение, что "Сочи" - наш конкурент? Да, поэтому у нас был сверхнастрой. Говорили, что мы хотим закончить как можно выше в этой части чемпионата, - передает слова Ненахова "Чемпионат".

Игра 26 тура чемпионата России по футболу между "Локомотивом" и "Сочи" состоялась 8 мая 2023 года на стадионе "РЖД Арена" (Москва). Столичный клуб одержал уверенную победу над южанами со счетом 3:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Наир Тикнизян (41-я минута), Артем Карпукас (45+3 минута), Вилсон Изидор (75-я минута). В концовке матча полузащитник гостей Кристиан Нобоа не смог реализовать 11-метровый удар.

Победа над "Сочи" стала для "Локомотива" седьмой за девять последних игр в РПЛ. Она позволила железнодорожникам заработать 35 очков и подняться по итогам 26 тура на девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Южане, потерпевшие четвертую неудачу за пять матчей, остались с 34-мя баллами и опустились на десятую позицию.


Сочи Локомотив Ненахов
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