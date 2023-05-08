Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
3 - 0 3 0
СочиЗавершен

Нигматуллин: ошибка Селихова в матче "Спартака" с "Зенитом" очень нелепая. Привез на ровном месте

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-голкипер "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ошибку вратаря красно-белых Александра Селихова в выездном матче 26 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
- Ошибка Селихова в матче с "Зенитом" очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привез гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения… Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова - он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает. Выйти из кризиса можно исключительно через работу. Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом, - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".

Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:2. Этот результат принес петербуржцам золотые медали чемпионата страны, которые стали для них пятыми подряд.

На 13 минуте игры при счете 0:0 грубо ошибся голкипер красно-белых Александр Селихов: во время розыгрыша мяча с защитниками в своей штрафной он промедлил с принятием решения и не успел вынести мяч до того, как его накрыл полузащитник "Зенита" Клаудиньо. Попадание мяча в ногу петербуржского хавбека привело к отскоку в ворота по недосягаемой для вратаря траектории.


Спартак Зенит Селихов Нигматуллин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Ноттингем Форест" победил "Саутгемптон" и покинул зону вылета АПЛ, отправив в нее "Лестер"
08 мая
Канчельскис: иногда арбитры РПЛ во время матча сходят с ума, понять их логику невозможно
Нигматуллин: ошибка Селихова в матче "Спартака" с "Зенитом" очень нелепая. Привез на ровном месте
Нагорных: говорить, что "Локомотив" не устраивает судейство - неспортивно. Были вопросы только по матчу со "Спартаком" 1
Борис Игнатьев: вряд ли потусторонние силы помогают "Зениту" выиграть титул. Всё справедливо и по-спортивному 1
Леонченко - на вопрос о продлении контракта с Дзюбой: не думаю, что летом у "Локомотива" будут большие изменения
Джорджевич объяснил причины своей замены в первом тайме матча "Локомотив" - "Сочи"
Гендиректор "Локомотива" Леонченко: мы удовлетворены работой тренерского штаба Галактионова, но хотим большего
"Аль-Наср" потерял очки дома и не смог догнать лидера, Роналду ушел с поля без гола
Байдачный - о вкладе Семака в чемпионства "Зенита": нельзя принижать достоинства человека, причастного к успеху 1
"Эвертон" разгромил в гостях "Брайтон" и покинул зону вылета АПЛ
Дьяков: "Зенит" сильнее всех на две-три головы. Чтобы конкурировать с ним, "Локомотиву" нужно еще и еще усиливаться 5 эксклюзив
Защитник "Локомотива" Ненахов: у нас был сверхнастрой на игру с "Сочи"
Нобоа: я отдал все нужные документы для получения паспорта РФ. Теперь просто жду 3
12 мая состоится общее собрание РПЛ