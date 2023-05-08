- Ошибка Селихова в матче с "Зенитом" очень нелепая. Так ошибаться в больших матчах нельзя. Привез гол на ровном месте. У Саши было много времени для принятия решения… Есть некоторые сомнения относительно формы Селихова - он попал в настоящий ступор. Такое у вратарей бывает. Выйти из кризиса можно исключительно через работу. Ну и, конечно же, без команды и болельщиков здесь не обойтись. Саша сейчас нуждается в этом, - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".
Матч 26 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:2. Этот результат принес петербуржцам золотые медали чемпионата страны, которые стали для них пятыми подряд.
На 13 минуте игры при счете 0:0 грубо ошибся голкипер красно-белых Александр Селихов: во время розыгрыша мяча с защитниками в своей штрафной он промедлил с принятием решения и не успел вынести мяч до того, как его накрыл полузащитник "Зенита" Клаудиньо. Попадание мяча в ногу петербуржского хавбека привело к отскоку в ворота по недосягаемой для вратаря траектории.
Нигматуллин: ошибка Селихова в матче "Спартака" с "Зенитом" очень нелепая. Привез на ровном месте
Экс-голкипер "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал ошибку вратаря красно-белых Александра Селихова в выездном матче 26 тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"