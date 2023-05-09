- Если судить по игре, то "Оренбург" должен быть выше в турнирной таблице. Есть ещё шансы подняться выше — и все к этому стремятся. Никто из команды не хочет быть в середине таблицы. Есть уверенность, что в следующем сезоне мы сохраним и улучшим этот результат: даже можем побороться за медали, - приводит комментарий Воробьева "Чемпионат".
В минувшем туре "Оренбург" Марцела Лички гостил в Москве, где встречался со столичным ЦСКА. По итогам 90 минут поединка на табло "ВЭБ Арены" горели 1:2 в пользу дружины Гильермо Абаскаля. У московского коллектива свои фамилии в протокол записали Игорь Дивеев и Федор Чалов. Точным ударом у "Оренбурга" отметился Степан Оганесян. По итогам 26 туров российского чемпионата "Оренбург" располагается на 8-й позиции, отставая от идущего на 5 месте Ахмата, на 4 турнирных балла. Примечательно, что отставание от "Ростова", замыкающего лидирующую тройку, составляет 11 очков. В следующем туре Оренбург приедет в гости у "Уралу" Виктора Гончаренко.
Нападающий "Оренбурга" Воробьев: в следующем сезоне мы можем побороться даже за медали
Российский футболист Дмитрий Воробьев поделился своим мнением по поводу выступления "Оренбурга" в следующем сезоне.
Фото: "Чемпионат"