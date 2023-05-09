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Депутат Госдумы РФ Свищев: премиальные в 5 млн руб для игроков "Зенита" надо было направить на развитие детского спорта

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Председатель комитета Государственной думы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на слухи о том, что футболисты "Зенита" получили премиальные в размере 5 млн рублей за победу над "Спартаком" (3:2).
Фото: "Матч ТВ"
По слухам, игроки, которые вышли на поле в стартовом составе "Зенита", получили премиальные за победу над "Спартаком" в размере 5 млн рублей каждый. Те футболисты, которые остались на скамейке, но были внесены в техническую заявку на игру, также не были обделены. Каждый из них получил по 2 млн рублей.

– Сумма 5 млн рублей для такого клуба, как "Зенит" – совершенно незначительная. В спорте существуют меры мотивации спортсменов для достижения большего результата клуба. Матч был отличным, они стали чемпионами, и эта выплата в вакууме выглядит нормальной.

Но в нынешнее время это кажется не совсем уместным. Эти деньги принесли бы больше пользы, если бы их направили на развитие детского спорта в нашей стране. Сейчас спорт в России переживает не самые простые времена, поэтому эти 5 млн пригодились бы. А футболисты "Зенита" ни капельки не потеряли бы мотивацию, – приводит слова Свищева Sport24.

Мотивационные меры от руководства питерского клуба возымели эффект. "Зенит" вырвал победу у "Спартака" со счетом 3:2 в компенсированное время. Отличился вышедший на замену на 86-й минуте нападающий Иван Сергеев, который впоследствии признался, что этот гол пока стал для него самым важным в карьере. Отметим, что "Спартак", который дважды сравнивал счет, доигрывал встречу вдесятером после удаления за грубый и травмоопасный фол парагвайского защитника Алексиса Дуарте.

Благодаря этой победе команда Сергея Семака стала недосягаемой для конкурентов в таблице РПЛ и обеспечила себе пятый подряд чемпионский титул. "Спартак" после поражения на "Газпром Арене" покинул тройку лидеров впервые за долгое время.


Зенит Спартак Свищев
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