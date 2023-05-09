22-летний парагваец получил массу критики после двух грубых ошибок в недавних матчах своей команды. Многие эксперты сходятся во мнении, что московскому клубу стоит выставить Дуарте на трансфер, так как он не соответствует уровню "Спартака".
– Последние высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально. Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно, – приводит слова агента Sport24.
Дуарте пополнил состав "Спартака" в минувшем январе, заключив многолетнее соглашение до конца сезона-2026/27. В домашней игре с "Краснодаром" (4:3) легионер потерял мяч на чужой половине поля и не стал утруждать себя возвращением в защиту. Ошибка обернулась для хозяев вторым пропущенным голом. Накануне новичок красно-белых совершил грубый подкат сзади под вингера "Зенита" Малкома, оставив "Спартак" вдесятером с середины второго тайма. Игра завершилась победой соперников со счетом 3:2.
Агент Дуарте: высказывания об Алексисе – сумасшествие! Абсолютно непрофессионально. Говорить об уходе из клуба несерьезно
Августо Параха, агент защитника "Спартака" Алексиса Дуарте, отреагировал на резкую критику в адрес парагвайского легионера красно-белых после матчей с "Краснодаром" (4:3) и "Зенитом" (2:3).
Фото: ФК "Спартак"