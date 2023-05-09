- У "Спартака" всегда [есть] задача бороться за самые высокие места. Если "Спартак" не окажется в топ-3 по итогам сезона, то это неудача, а не провал. Ещё осталось четыре тура — всё может поменяться, - приводит мнение Ещенко "Чемпионат".
Из-за поражения от "Зенита" (2:3) "Спартак" выпал из лидирующей тройки. Теперь московский коллектив располагается 4-й позиции, отставая от идущего третьим "Ростова" Валерия Карпина на 1 очко. В розыгрыше РПЛ осталось всего 4 тура. "Спартаку" предстоят поединки с "Химками", ЦСКА, "Пари НН" и самарскими "Крыльями Советов". Последний раз "Спартак" был в медалях в сезоне 2020/2021. Тогда москвичи, возглавляемые немцем Доменико Тедеско, завоевали серебряные медали РПЛ. Отметим, что московский клуб последний раз выигрывал национальное первенство в сезоне 2016/2017. Тогда у руля Спартака был итальянец Массимо Каррера. Примечательно, что в прошлом сезоне команда стала обладателем Кубка России.
Ещенко: если "Спартак" не окажется в топ-3 по итогам сезона, то это неудача, а не провал
Экс-футболист "Спартака" Андрей Ещенко поделился своими мыслями по поводу турнирного положения москвичей.
Фото: "Чемпионат"