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Sport24: Марио Фернандес рассматривает возможность возвращения в ЦСКА летом

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Бразильский футболист Марио Фернандес может снова надеть красно-синюю футболку.
Фото: Sport24
По сведениям СМИ, бразильский правый защитник, имеющий российский паспорт, Марио Фернандес летом может вернуться в столичный ЦСКА. Футболист рассматривает такую возможность и находится в переговорах с москвичами.

Отметим, что Марио Фернандес представлял цвета ЦСКА с 2012 года. В футболке московского коллектива футболист сыграл 329 поединка. В них он сумел забить 11 голов. Также в активе защитника 47 голевых пасов. Весной 2022 года Марио покинул Москву, приостановив карьеру. Этой зимой Фернандес вернулся в футбол и перешел в бразильский "Интернасьонал". Но за местный клуб игрок провел всего 5 игр, после чего расторг контракт. Сейчас Марио пребывает в статусе свободного агента. В сентябре Фернандесу исполнится 33 года.

Источник: Sport24


Фернандес ЦСКА
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