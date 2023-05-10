– Смотреть шоу Слуцкого – невыносимо, даже у меня уши сворачиваются. Превратился в бесталанного матерщинника, мог бы хоть материться вкусно. Репутационно он очень много потерял за это время. Во времена КВН он был по-настоящему ярким персонажем, но сейчас вызывает только разочарование.
Не знаю, насколько это повлияет на его дальнейшую тренерскую карьеру. Пусть едет в "Челси", его там ждут. Он примет команду и выиграет с ней Лигу чемпионов, – приводит слова Губерниева Sport24.
Леонид Слуцкий ударился в медиактивность после провала на тренерском мостике "Рубина". Поработав в Англии с "Халл Сити" и Нидерландах с "Витессом", 52-летний специалист вернулся в Россию и возглавил казанскую команду. У руля татарстанского клуба ему не удалось добиться больших успехов. В первый же сезон "Рубин" сенсационно вылетел из РПЛ, проиграв в стыковых матчах. В Первой лиге результаты на фоне выделяющегося среди остальных соперников бюджета также оставляли желать лучшего. С ноября прошлого года Слуцкий не работал тренером.
Губерниев: Слуцкий превратился в бесталанного матерщинника, вызывает только разочарование. Пусть едет в "Челси"
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого за использование нецензурной лексики в новом YouTube-шоу совместно с со-ведущим Артемом Дзюбой.
Фото: "Матч ТВ"