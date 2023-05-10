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Непомнящий: по игре ЦСКА больше всех достоин второго места в РПЛ

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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился своими соображениями по поводу борьбы за серебряные медали в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Для меня ЦСКА в борьбе за серебряные медали приоритетнее, потому что я армейцам ближе — или они мне. По игре они тоже больше всех достойны второго места в РПЛ, несмотря на все их проблемы с составом. Когда ЦСКА в оптимальном составе, ему по зубам все команды. Можно сказать, что это заслуга Федотова, - приводит мнение Непомнящего Metaratings.

Столичный ЦСКА вышел на 2-ю строчку благодаря победе над "Оренбургом" Марцела Лички (2:1) Отметим, что этому поспособствовали проигрыши прямых конкурентов "Ростова" и "Спартака". Дончане на своей домашней арене уступили "Факелу" (0:2), а москвичи в гостях проиграли новоиспеченному чемпиону России "Зениту" (2:3). Дружина Владимира Федотова опережает на 1 очко южан и на 2 турнирных балла "Спартак". До окончания РПЛ осталось провести всего 4 игры. В следующем туре армейцы сыграют с аутсайдером первенства столичным "Торпедо". Примечательно, что ЦСКА предстоят еще очные поединки со "Спартаком" и "Ростовом". Последний раз красно-синий коллектив финишировал в тройке в сезоне 2017/2018. Тогда команда взяла серебряные медали, а у руля был Виктор Гончаренко.


Непомнящий ЦСКА Ростов Спартак
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