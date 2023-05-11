– Могу сказать, положа руку на сердце: для меня это решение – шок! Какие там могут быть договорные матчи? Как я читал в прессе, это могло быть из-за игры с "Белшиной", но я тогда уже уехал. Календарь был хороший, команда бы взяла первое место и без этого. Когда я работал в команде, не было никаких предпосылок к такому. Медаль я не отдам, ха-ха! – приводит слова Ташуева "СЭ".
11 мая стало известно, что солигорский "Шахтер" лишен чемпионства Белоруссии-2022 за договорные матчи и финансовое стимулирование других команд. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Белоруссии. "Энергетик-БГУ" по тем же причинам лишился серебряных медалей. Кроме того, в качестве санкций "горняки" не досчитаются 30 очков в нынешнем сезоне. Помимо "Шахтера", наказания наложены на "Энергетик-БГУ" и бобруйскую "Белшину", с которых также сняты очки. В рамках масштабного расследования дисквалифицированы десятки футболистов и представителей тренерского штаба.
В настоящее время Сергей Ташуев возглавляет грозненский "Ахмат", с которым занимает пятую строчку в таблице чемпионата России за четыре тура до завершения сезона.
Тренер "Ахмата" Ташуев – о договорных матчах "Шахтера": медаль я не отдам. Для меня это решение – шок!
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев, работавший с солигорским "Шахтером" с весны по осень 2022 года, отреагировал на лишение "горняков" золотых медалей чемпионата страны за организацию договорных матчей.
Фото: ФК "Ахмат"