- У Дмитрия действующий контракт с "Зенитом", пока каких-то разговоров о том, что что-то должно поменяться, не было. Для Чистякова приоритетная цель остаться в "Зените"? Для него приоритет в том, чтобы играть в футбол, - передает слова Талаева Metaratings.ru.
29-летний центральный защитник Дмитрий Чистяков перешел в петербургский "Зенит", воспитанником которого является, из "Ростова" в октябре 2020 года - сначала на правах аренды за 200 тысяч евро, далее с полноценным выкупом контракта за 3,25 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Чистякова 19 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах без результативных действий. Его контракт с "Зенитом" завершается в июне 2025 года.
Агент Чистякова: у Дмитрия действующий контракт с "Зенитом", приоритет - играть в футбол
Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев прокомментировал текущую ситуацию с контрактом игрока.
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