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"Спартак" готов продать защитника Классена. Им интересуются российские клубы

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Защитник московского "Спартака" Леон Классен может покинуть клуб в ближайшее летнее трансферное окно.
Фото: Чемпионат.com
По информации источника, "Спартак" рассмотрит различные варианты расставания с защитником. Красно-белые готовы будут принять предложение по полноценному трансферу или по аренде с обязательным выкупом.

22-летним Классеном интересуются несколько команд РПЛ, однако они не готовы платить защитнику зарплату в полном объеме. Его переход в новый клуб будет возможен, только если он пойдет на снижение уровня заработной платы минимум на одну треть.

Классен не отметился результативными действиями за "Спартак". За красно-белых защитник играет с января 2022 года.

Источник: Metaratings


Спартак Классен
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