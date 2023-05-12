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Гладилин: не думаю, что "Спартак" настроится на "Химки" так же, как настроился на "Зенит"

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Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладилин поделился своими соображениями по поводу предстоящего поединка 27-го тура с "Химками".
Фото: "Чемпионат"
- Я не думаю, что "Спартак" настроится на "Химки" так же, как настроился на "Зенит". Спартаковцам ничего не грозит: второе, третье, четвёртое место — разницы нет никакой. Мотивация у команды Талалаева будет выше — она будет играть с максимальной самоотдачей, потому что у неё ещё есть шанс на попадание в стыковые матчи. Матч с "Химками" не будет лёгкой прогулкой для "Спартака", - приводит мнение Гладилина "Чемпионат".

Спартак в минувшем туре проиграл "Зениту" (2:3). Этот результат отбросил москвичей на 4-ю позицию в таблице. Второе место теперь занимает столичный ЦСКА. Армейцы на 1 очко опережают "Ростова". Также дружина Владимира Федотова имеет 2-очковое преимущество над "Спартаком". На этих выходных "Спартак" и ЦСКА встретятся с аутсайдерами лиги. Команда Гильермо Абаскаля встретится с "Химками" (в гостях), а красно-синие сыграют с "Торпедо". Примечательно, что игра первого круга между армейцами и автозаводцами закончилась победой черно-белых (1:0). Отметим, что двум московским грандам предстоит провести еще очный поединок между собой. Игра первого круга между коллективами закончилась со счетом 2:2.


Гладилин Спартак Химки
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