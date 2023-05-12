- В ближайшем сезоне, даже если очень этого все захотят, трудно что-либо изменить. Осталось два с половиной месяца до старта. Есть контракты с партнерами, где прописано количество матчей, финансовые условия. Нет никаких сомнений, что ближайший сезон мы проведем в привычном формате 2 кругов, 30 матчей.
Ранее Алаев рассказал, что клубы РПЛ продолжают думать над сменой формата проведения чемпионата России. В нынешнем сезоне впервые была измененена формула проведения Кубка России, в котором был введен групповой этап для команд высшего дивизиона и разделение сетки плей-офф на верхнюю и нижнюю. В РПЛ последние пять лет неизменно чемпионом становится санкт-петербургский "Зенит", чья гегемония вызывает раздражение у некоторых экспертов, требующих возвращения интриги в чемпионат России. "Зенит" - не главный гегемон в истории российского футбола. В 1990-х годах московский "Спартак" завоевал шесть чемпионств подряд.
Источник: "РБ Спорт"
Президент РПЛ: нет никаких сомнений, что ближайший сезон мы проведем в привычном формате - 2 круга, 30 матчей
Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что в лиге не планируют менять формат проведения соревнований в следующем сезоне.
Фото: "Чемпионат"