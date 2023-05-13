Как указывает Opta, бразильский атакующий полузащитник Малком забил свой 23-й в текущем розыгрыше РПЛ. Он стал третьим футболистом в истории российского чемпионата, которому удалось достичь такой отметки. Ранее до него это делали экс-форвард "Ротора" Олег Веретенников (25 голов) в 1995 году и экс-ростовчанин Александр Маслов (23 мяча) в 1996 году.
Сегодня "Зенит" на свой домашней арене встречался с "Краснодаром" Владимира Ивича. По итогам 90 минут игры на табло "Газпром Арене" горели 2:2. Один из голов забил Малком. Он поразил ворота Матвея Сафонова красивым ударом из-за штрафной площади. В этом сезоне зенитовец провел в футболке петербуржского клуба 33 игры во всех турнирах. В них он сумел забить 26 голов. Также в активе Малкома 9 ассистентских действий.
Малком - третий игрок в истории чемпионатов России, забивший 23+ гола за сезон
Малком отметился любопытным достижением.
Фото: ФК "Зенит"