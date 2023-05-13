- Очень тяжелый матч, сыграли замены. Во время награждения не было мурашек, то же самое повторяется. Классно, что выигрываем. Хотя это чемпионство совсем иное, нет нашего "Виража", очень жаль – мне нравится, когда на трибунах стоят наши болельщики. Хочется с ними попеть, танцевать, а не смотреть на барабаны, которые нас даже не слышат, - приводит комментарий Кругового "Матч ТВ".
Сегодня "Зениту" вручили золотые медали и кубок за досрочную победу в РПЛ. Петербуржцы официально оформили чемпионство в предыдущем туре со "Спартаком" (3:2). Коллектив с берегов Невы выиграл свое пятое чемпионство подряд. Отметим, что "Вираж" (объединение фанатов "Зенита") бойкотирует игры РПЛ в знак несогласия с законом о карте болельщика. 24-летний крайний защитник Данил Круговой - выпускник академии "Зенита". В этом сезоне в футболке невского клуба россиянин сыграл 24 поединка (750 игровых минут). В них он сумел оформить 1 голевой пас. До конца РПЛ осталось еще 3 тура. "Зениту" предстоит сыграть два гостевых поединка с "Оренбургом" и "Сочи". В последнем туре петербуржцы на своей домашней арене сыграют с "Факелом" из Воронежа.
Круговой: хочется попеть с "Виражом", танцевать, а не смотреть на барабаны, которые нас даже не слышат
Российский футболист "Зенита" Данил Круговой высказался о ситуации с фанатским "Виражом".
Фото: "Чемпионат"