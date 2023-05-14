– Мое удаление? Так понимаю, ВАР не может вмешаться во вторую желтую карточку, в прямую красную только. Должны были подсказать, если судья не увидел: резервный, боковой. Мешает ли судейство бороться за медали? Мы в любом случае всегда должны играть, несмотря на судейство, не обращаться к этому, не уповать, не жаловаться. Сегодня думаю, это сказалось, – цитирует Денисов "СЭ".
Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Химками" состоялась 13 мая 2023 года. Она завершилась ничейным результатом – 1:1. По ходу первого тайма защитник красно-белых Даниил Денисов получил две желтые карточки и был удален с поля.
После 27-ми сыгранных туров московский "Спартак" имеет на своем счету 50 набранных баллов. Он располагается на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На втором месте идет столичный ЦСКА, у которого 54 очка за три игры до завершения сезона. "Ростов" занимает третью позицию – у него тоже 50 баллов, но он имеет на одну проведенную игру меньше, чем "Спартак".
Денисов после удаления в игре с "Химками": "Спартак" должен бороться за медали, несмотря на судейство
Футболист столичного "Спартака" Даниил Денисов прокомментировал работу судей после ничейной игры с "Химками" (1:1) в 27-м туре чемпионата России.
Фото: "СЭ"