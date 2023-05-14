– Удивило, что самарцы открыли счет в этом матче?
– "Крылья Советов" сейчас больше нуждались в очках, чем "Локомотив". "Железнодорожники" свои задачи на сезон решили, а "Крылья" еще могут попасть в зону стыковых игр. Словом, мотивация у них в этом матче была куда более высокая. Хотели победить, но не получилось. В принципе игра была равной.
– Насколько остались довольны игрой обеих команд?
– Нормальный, более-менее интересный футбол показали. До самого конца держали в напряжении и счет, и сама игра. Но я еще раз повторюсь, "Локомотив" задачу решил. Вероятно, из-за этого настрой у команды был не таким, как прежде.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Дьяков: "Крылья" больше нуждались в очках. "Локо" выполнил задачу на сезон, настрой у команды был не таким, как прежде
Бывший защитник "Локомотива" Виталий Дьяков прокомментировал специально для Rusfootball.info ничью красно-зеленых в матче РПЛ с "Крыльями Советов" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"