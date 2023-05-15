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Агент: если скажут, что Тюкавин не нужен "Динамо" - найду вариант, не проблема

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Агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов заявил, что если его клиент окажется не нужен клубу, он легко найдет новый.
Фото: ФК "Динамо"
"К нему меньше всех вопросов, он всегда выходит, старается. У нас есть действующий контракт, если скажут, что не нужны - найду вариант, не вижу проблем. Даже в голову не приходило бегать спрашивать что-то, говорить - оставьте нас", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

Константин Тюкавин, выступающий на позиции центрального нападающего, является воспитанником московского "Динамо". Действующее соглашение между сторонами заканчивается 30 июня 2024 года. В этом сезоне форвард принял участие в 35 матчах за "бело-голубых", забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Летом Тюкавину исполнится 21 год.

"Динамо" набрало 42 очка в 27 турах и занимает седьмую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Напомним, вчера, 14 мая, в связи с неудовлетворительными результатами с поста главного тренера московского коллектива был уволен Славиша Йоканович.


Тюкавин Динамо
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