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Савин: "Торпедо" точно приобрело опыт, как не надо делать, выходя в РПЛ. Дальше будет выстраивать как надо

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Президент "Торпедо" Ярослав Савин рассказал, какой опыт получил столичный клуб за сезон в РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Главное, что приобрело "Торпедо" за сезон в РПЛ? "Торпедо" точно приобрело опыт, как не надо делать, выходя в РПЛ. Дальше будет выстраивать как надо", - цитирует Савина "СЭ".

Напомним, по итогам прошлого сезона московское "Торпедо" заняло первое место в Первой лиге, заработав тем самым повышение в классе. В текущем сезоне "автозаводцы" в 27 матчах набрали всего 13 очков, за три тура до окончания чемпионата вылетев из РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет 10 баллов. "Черно-белые" потеряли все шансы на сохранение прописки, проиграв в 27-м туре ЦСКА (3:0).


Торпедо Савин
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