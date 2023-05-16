- Абаскалю сначала хлопали, теперь с результатом не идет. Но посмотрите, за счет чего у нас иностранные тренеры оставляют хорошее впечатление: они ставят молодых. То же самое, что сейчас делает Абаскаль, в "Динамо" осуществлял Шварц. Иностранный тренер самодостаточный. Знает, что, если ему скажут не ставить молодых, он уйдет и получит огромную неустойку. Он застрахован и просто кайфует в России. Ему всё равно, кто сколько получает. Если молодой футболист лучше конкурентов, он будет играть, - передает слова Гогниева "СЭ".
34-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль в июне 2022 года возглавил московский "Спартак". В феврале 2023 года после победы красно-белых на межсезонном Зимнем кубке РПЛ контракт с Абаскалем был продлен на улучшенных условиях.
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги набравший 50 очков в 27 матчах "Спартак" занимает четвертое место, уступая идущему третьим "Ростову" по результатам личных встреч, а находящемуся на второй позиции столичному ЦСКА - 4 очка. В трех последних матчах РПЛ красно-белые набрали 2 очка, сыграв вничью с "Ростовом" (1:1) и "Химками" (1:1), а также уступив "Зениту" (2:3) в матче, который сделал сине-бело-голубых чемпионами текущего сезона.
Гогниев - об Абаскале в "Спартаке": иностранный тренер застрахован огромной неустойкой, просто кайфует в России
Экс-главный тренер "Химок" Спартак Гогниев высказался о работе испанского наставника московского "Спартака" Гильермо Абаскаля.
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