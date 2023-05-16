Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
МиланНе начат

Селюк: Сутормин и Сергеев нужны "Зениту" для тренировок команды

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему игроки сборной России необходимы петербургскому "Зениту" лишь для тренировочного процесса.
Фото: ФК "Тамбов"
– Сутормин мало играет, но его не отпускают? Семака я понимаю. Тренировочный процесс тоже должен быть определенного уровня. Малком и Клаудиньо не должны работать с молодыми мальчиками. То же самое касается Сергеева. "Зениту" игроки сборной Сутормин и Сергеев нужны для тренировок? Да, в основном для тренировок команды. Но Сутормин и Сергеев сами пошли в "Зенит", их же никто не заставлял это делать, – передает слова Селюка Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне петербургский "Зенит" досрочно стал победителем Российской Премьер-Лиги, обеспечив себе чемпионство за четыре тура до завершения первенства. Данный титул стал для команды Сергея Семака пятым подряд. Нападающий "Зенита" Иван Сергеев в текущем розыгрыше РПЛ принял участие в 23-х матчах. 28-летний игрок сумел забить 9 мячей и оформить 4 голевые передачи. Полузащитник петербургского клуба Алексей Сутормин сыграл в 11-ти встречах. При этом 29-летний россиянин не смог отметиться результативными действиями.


Зенит Селюк Сутормин Сергеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент защитника ЦСКА Роши: Виллиан не собирается покидать московскую команду
Защитник "Краснодара" Алонсо: надо отдать должное "Зениту" за проделанную работу. Там играют высококлассные футболисты
Игрок "Химок" Главчич - об удалении Денисова: для меня это вторая желтая
Бородюк: руководство "Динамо" всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать
Мхитарян и Леау – в составах "Интера" и "Милана" на ответный матч полуфинала ЛЧ
Председатель СД "Крыльев Советов": Андреев продолжит работать в клубе
Шикунов: "Спартак" завалил всю весну. Абаскаль поплыл 3
Петржела: скоро из "Зенита" уйдут бразильцы, и в команде наконец-то заиграют воспитанники 2
Александр Мостовой – о получении тренерской лицензии: понял, что без бумажки никуда не берут 5
Агент Клаудиньо: интерес "Палмейраса"? Это фейк
Селюк: Сутормин и Сергеев нужны "Зениту" для тренировок команды 2
Березовский: возможно, Сперцян немного затянул с переездом в Европу
Николич – о возможном назначении в "Динамо": соглашение по-прежнему не достигнуто 3
Гранат - о Николиче в "Динамо": если при нем не будет результата - это провал
Гришин – о переходе Чалова в европейский клуб: если ЦСКА устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать 1