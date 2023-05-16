– Сутормин мало играет, но его не отпускают? Семака я понимаю. Тренировочный процесс тоже должен быть определенного уровня. Малком и Клаудиньо не должны работать с молодыми мальчиками. То же самое касается Сергеева. "Зениту" игроки сборной Сутормин и Сергеев нужны для тренировок? Да, в основном для тренировок команды. Но Сутормин и Сергеев сами пошли в "Зенит", их же никто не заставлял это делать, – передает слова Селюка Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне петербургский "Зенит" досрочно стал победителем Российской Премьер-Лиги, обеспечив себе чемпионство за четыре тура до завершения первенства. Данный титул стал для команды Сергея Семака пятым подряд. Нападающий "Зенита" Иван Сергеев в текущем розыгрыше РПЛ принял участие в 23-х матчах. 28-летний игрок сумел забить 9 мячей и оформить 4 голевые передачи. Полузащитник петербургского клуба Алексей Сутормин сыграл в 11-ти встречах. При этом 29-летний россиянин не смог отметиться результативными действиями.
Селюк: Сутормин и Сергеев нужны "Зениту" для тренировок команды
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил, почему игроки сборной России необходимы петербургскому "Зениту" лишь для тренировочного процесса.
Фото: ФК "Тамбов"