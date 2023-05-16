- "Спартак" завалил всю весну. Не знаю, что такого произошло внутри. Сначала сломался Джикия, потом Промес. Игра в обороне сломалась. "Спартак" стал пропускать по 3-4 мяча в каждой игре. По расписанию весенняя часть для красно-белых должна была стать легкой, а на деле все развалилось и не пошло. Вина тренера? Естественно. Он же все выстраивает. В каждом матче меняются 2 человека, схемы. Абаскаль поплыл, - приводит мнение Шикунова "РБ Спорт".
По итогам осенней части РПЛ "Спартак" занял 2-е место. Казалось бы, что москвичи составят реальную конкуренцию лидирующему "Зениту", от которого отставали на 6 очков. Но уже в первом весеннем туре столичный коллектив потерял очки с "Уралом" (2:2) на своей домашней арене и отстал от петербуржцев на 8 баллов. Всего за 10 игр "Спартак" одержал 3 победы. Также на счету дружины Гильермо Абаскаля 5 ничьих и 2 поражения. Из-за этих результатов турнирное положение "Спартака" резко ухудшилось. Красно-белые отпустили со второго на четвертое. Теперь Спартак отстает от ЦСКА на 4 очка за три тура до конца российского первенства. Также "Спартак" неудачно выступил в Кубке России, проиграв "Акрону" (1:2) из Первой лиги. В следующем туре команда Абаскаля встретится с ЦСКА.
Шикунов: "Спартак" завалил всю весну. Абаскаль поплыл
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов поделился своими соображениями по поводу ситуации в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"