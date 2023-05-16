Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Интер
22:00
МиланНе начат

Шикунов: "Спартак" завалил всю весну. Абаскаль поплыл

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов поделился своими соображениями по поводу ситуации в московском клубе.
Фото: "Чемпионат"
- "Спартак" завалил всю весну. Не знаю, что такого произошло внутри. Сначала сломался Джикия, потом Промес. Игра в обороне сломалась. "Спартак" стал пропускать по 3-4 мяча в каждой игре. По расписанию весенняя часть для красно-белых должна была стать легкой, а на деле все развалилось и не пошло. Вина тренера? Естественно. Он же все выстраивает. В каждом матче меняются 2 человека, схемы. Абаскаль поплыл, - приводит мнение Шикунова "РБ Спорт".

По итогам осенней части РПЛ "Спартак" занял 2-е место. Казалось бы, что москвичи составят реальную конкуренцию лидирующему "Зениту", от которого отставали на 6 очков. Но уже в первом весеннем туре столичный коллектив потерял очки с "Уралом" (2:2) на своей домашней арене и отстал от петербуржцев на 8 баллов. Всего за 10 игр "Спартак" одержал 3 победы. Также на счету дружины Гильермо Абаскаля 5 ничьих и 2 поражения. Из-за этих результатов турнирное положение "Спартака" резко ухудшилось. Красно-белые отпустили со второго на четвертое. Теперь Спартак отстает от ЦСКА на 4 очка за три тура до конца российского первенства. Также "Спартак" неудачно выступил в Кубке России, проиграв "Акрону" (1:2) из Первой лиги. В следующем туре команда Абаскаля встретится с ЦСКА.


Шикунов Спартак Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент защитника ЦСКА Роши: Виллиан не собирается покидать московскую команду
Защитник "Краснодара" Алонсо: надо отдать должное "Зениту" за проделанную работу. Там играют высококлассные футболисты
Игрок "Химок" Главчич - об удалении Денисова: для меня это вторая желтая
Бородюк: руководство "Динамо" всю вину свалило на Йокановича, а сами дальше продолжают работать
Мхитарян и Леау – в составах "Интера" и "Милана" на ответный матч полуфинала ЛЧ
Председатель СД "Крыльев Советов": Андреев продолжит работать в клубе
Шикунов: "Спартак" завалил всю весну. Абаскаль поплыл 3
Петржела: скоро из "Зенита" уйдут бразильцы, и в команде наконец-то заиграют воспитанники 2
Александр Мостовой – о получении тренерской лицензии: понял, что без бумажки никуда не берут 5
Агент Клаудиньо: интерес "Палмейраса"? Это фейк
Селюк: Сутормин и Сергеев нужны "Зениту" для тренировок команды 2
Березовский: возможно, Сперцян немного затянул с переездом в Европу
Николич – о возможном назначении в "Динамо": соглашение по-прежнему не достигнуто 3
Гранат - о Николиче в "Динамо": если при нем не будет результата - это провал
Гришин – о переходе Чалова в европейский клуб: если ЦСКА устроит какое-то предложение, то Чалов сможет уехать 1