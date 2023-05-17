- Шансы сегодня есть. Если бы меня спросили месяц назад, очевидно ответ был бы отрицательным, команда мучилась, отбывала номер. С приходом Андрея Викторовича и его тренерского штаба мы видим кардинальные изменения и в структуре игры, и в отношении к тренировочному процессу, и в духе команды. Самый главный шанс для "Химок" - использовать возможности молодых игроков. Этой работой с первых дней занимается главный тренер. Насколько я знаю, Андрей Викторович ведет футболистов всех команд, находящихся в периметре клуба, - передает слова Терюшкова Metaratings.ru.
Подмосковные "Химки" по итогам 27 туров Российской премьер-лиги находятся в зоне прямого вылета в Первую лигу - на 15 месте, в активе красно-черных 18 набранных очков. Отставание от "Пари Нижнего Новгорода", занимающего место в зоне стыковых матчей, составляет 5 очков за 3 игры до финиша при очной встрече этих команд в 30 туре и победе "Химок" в игре первого круга со счетом 3:0.
11 апреля 2023 года главным тренером красно-черных стал 50-летний Андрей Талалаев, под руководством которого команда набрала 5 очков в 5 матчах. До этого в подмосковном клубе работал 42-летний Спартак Гогниев, на счету которого 1 победа, 5 ничьих и 13 поражений в 19 матчах "Химок" во всех турнирах.
Терюшков: шансы на выживание "Химок" сегодня есть, с приходом штаба Талалаева видим кардинальные изменения
Депутат Государственной Думы РФ Роман Терюшков оценил шансы на то, что "Химки" сохранят место в РПЛ по итогам сезона.
Фото: ФК "Химки"