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Президент "Торпедо": вероятность, что Кутепов покинет клуб, есть

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Президент "Торпедо" Ярослав Савин ответил на вопросы о возможном уходе из клуба защитника Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Торпедо"
- Понимаю ли, что Кутепов, скорее всего, покинет клуб? Такая вероятность есть, конечно. Будем ли предлагать условия, чтобы он остался? Пока мы не решим, я комментировать какие-то решения и предложения не буду. Как только примем решения, о них в первую очередь узнает игрок, а потом публичное пространство, - передает слова Савина "СЭ".

Ранее стало известно, что испанский главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой троих игроков - центрального защитника Илью Кутепова, полузащитника Равиля Нетфуллина и центрального защитника Юрия Журавлева. По итогам 27 тура Российской премьер-лиги, в котором черно-белые уступили ЦСКА со счетом 0:3, команда утратила шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе. В 27 матчах "автозаводцы" набрали 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.


Торпедо Кутепов Российские трансферы
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