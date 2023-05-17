- Понимаю ли, что Кутепов, скорее всего, покинет клуб? Такая вероятность есть, конечно. Будем ли предлагать условия, чтобы он остался? Пока мы не решим, я комментировать какие-то решения и предложения не буду. Как только примем решения, о них в первую очередь узнает игрок, а потом публичное пространство, - передает слова Савина "СЭ".
Ранее стало известно, что испанский главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основной командой троих игроков - центрального защитника Илью Кутепова, полузащитника Равиля Нетфуллина и центрального защитника Юрия Журавлева. По итогам 27 тура Российской премьер-лиги, в котором черно-белые уступили ЦСКА со счетом 0:3, команда утратила шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе. В 27 матчах "автозаводцы" набрали 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.
Президент "Торпедо": вероятность, что Кутепов покинет клуб, есть
Президент "Торпедо" Ярослав Савин ответил на вопросы о возможном уходе из клуба защитника Ильи Кутепова.
Фото: ФК "Торпедо"