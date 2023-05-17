- Я буду счастлив, если болельщики "Зенита" помнят, как я в 1960-м году играл за основной состав. Для меня это было огромным этапом для моего спортивного движения вверх и появления в "Торпедо". Я только счастлив считаться легендой "Зенита". Для меня это был самый счастливый год. Передайте болельщикам "Зенита" мой огромный и трогательный привет, - приводит комментарий Legalbet.
Бывший страж ворот Анзор Кавазашвили защищал цвета "Зенита" с 1960 по 1961 годы. В футболке ленинградского коллектива футболист провел 30 игр, в них он пропустил 33 гола, при этом 14 сохранив свои ворота в неприкосновенности. Также Анзор имеет на своем счету 82 матча за столичный "Спартак". В них Кавазашвили отстоял на "ноль" в 43 играх и пропустил 56 мячей. Наибольшее количество встреч Анзор провел в составе московского "Торпедо". Всего в активе голкипера 311 поединков (256 пропущенных и 146 матчей без голов). Также Кавазашвили провел 29 матчей за сборную СССР. Анзор повесил бутсы на гвоздь в 1975 году. Последним клубом вратаря был Спартак из Костромы. В июле экс-голкипер отпразднует свое 82-летие.В данный момент Кавазашвили выступает экспертом в различных спортивных изданиях.
Кавазашвили: я только счастлив считаться легендой "Зенита". Для меня это был самый счастливый год
Экс-голкипер "Зенита" и "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о выступлении за петербуржскую команду.
Фото: "Чемпионат"