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Агент: будущее Гиговича? Мы ждем решения ФИФА

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Агент шведского игрока "Ростова" Армина Гиговича, играющего в "Мидтьюлланде" на правах аренды, высказался по поводу будущего футболиста.
Фото: РИА Новости
- Будущее Армина? Мы пока не знаем, ждем решения ФИФА, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Шведский центральный хавбек Армин Гигович пополнил состав "Ростова" осенью 2020 года. В футболке донского клуба швед сыграл 30 встреч. За этот отрезок Армин сумел забить 1 гол и записать в свой актив 1 ассист. С весны прошлого года шведский хавбек выступает в различных клуба на правах аренды. Гигович представлял цвета шведского "Хельсингборга" и датских "Оденсе" и "Мидтьюлланда". За последних Гигович провел в этом сезоне 24 игры, в которых забил 1 гол. В апреле Армин отпраздновал свое 21-летие.


Гигович Ростов Мидтьюлланд
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