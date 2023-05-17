- Для меня совершенно очевидно, что Карасев — наш лучший судья на протяжении долгого времени. Его приглашали на международную арену, он в обойме ФИФА, УЕФА. Другое дело, что все наши судьи несвободны от всего, - приводит мнение Ловчева "Матч ТВ".
Руководство судейского корпуса приняло решение назначить на центральную игру 28-го тура российского первенства "Спартак" – ЦСКА московского рефери Сергея Карасева. В этом сезоне арбитр ФИФА (с 2010 года) отработал в 20 поединках. За этот отрезок Сергей показал 75 желтых карточек. Также судья 4 раза удалял игроков и назначил 6 пенальти. Примечательно, что москвич уже работал в этом сезоне на матче ЦСКА и "Спартака" (2:2). В июне Карасеву исполнится 44 года. Ранее он работал на ЧМ, Евро-2022 и ЛЧ. Также Карасев судил Суперкубок Европы, в котором встречались английский "Челси" и испанский "Вильярреал".
Ловчев: Карасев — наш лучший арбитр. Другое дело, что все наши судьи несвободны от всего
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мыслями по поводу арбитра Сергея Карасева.
Фото: "Чемпионат"