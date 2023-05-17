- Игорь Акинфеев показывает высокий класс на протяжении уже более двадцати лет. Лучше ли он Матвея Сафонова? Я не эксперт во вратарском деле, но уверен, что пока Игорь здоров, и ему будет позволять возраст, он будет оставаться лучшим в ЦСКА и в России, - приводит мнение Тошича Sport24.
Российский страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев в этом сезоне привычно показывает уверенную игру и являет одним из лучших голкиперов лиги. За 31 игру в футболке столичного клуба Игорь пропустил 28 мячей, 10 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Примечательно, что в этом сезоне Игорь сумел отметиться голевым пасом на колумбийца Хорхе Карраскаля во 2-м туре РПЛ против "Сочи" (3:0). Контракт Акинфеева с его родным клубом рассчитан до конца июня 2024 года. В апреле Игорь отпраздновал свое 37-летие. ЦСКА близок к завоеванию серебряных медалей национального чемпионата. За 3 тура до конца дружина Владимира Федотова располагается на 2-й строчке, опережая своих ближайших конкурентов "Ростов" и "Спартак" на 4 очка. В следующем туре российских любителей футбола ждет дерби "Спартак" – ЦСКА.
Экс-игрок ЦСКА Тошич: пока Акинфееву будет позволять возраст, он будет оставаться лучшим в России
Бывший футболист ЦСКА из Сербии Зоран Тошич поделился мнением о голкипере москвичей Игоре Акинфееве.
Фото: "Чемпионат"