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Обляков - о сопернике по финалу Кубка России: ЦСКА неважно, с кем играть - с "Краснодаром" или "Уралом"

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Хавбек столичного ЦСКА Иван Обляков рассказал, с кем хотел бы встретиться в Суперфинале Кубка России.
Фото: "СЭ"
- За кого буду болеть сегодня в матче Кубка России и кого бы хотел видеть в финале? Ни за кого не буду болеть. Просто посмотрю футбол. Надеюсь, будут голы. ЦСКА неважно, с кем играть в Суперфинале: и с "Краснодаром" достаточно сыграли, а с "Уралом" тем более. Загадывать не буду. С кем получится, с тем и будем играть.

Сегодня, 17 мая, состоится второй этап финала Пути Регионов Кубка России, в котором "Краснодар" примет "Урал". Встреча намечена на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе "быков". Победитель этой пары сразится за трофей в Суперфинале с московским ЦСКА. "Армейцы" в финале Пути РПЛ по итогам двухматчевого противостояния одолели уральский коллектив, возглавляемый Виктором Гончаренко. Первая игра закончилась вничью со счетом 1:1, во второй сильнее были "армейцы" (1:2). Суперфинал турнира состоится в "Лужниках" 11 июня.

Источник: "Чемпионат"


Обляков ЦСКА Краснодар Урал Кубок России
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