"Я практически убеждена, что "Лужники" не заполнятся в суперфинале Кубка России из-за Fan ID. Может быть, в такой ситуации нужно выбрать небольшой стадион "Локомотива". Что делать в пустых "Лужниках"?", - цитирует Смородскую "Чемпионат".
Главный матч текущего розыгрыша Кубка России состоится 11 июня в Москве. Встречу Суперфинала должен принять главный стадион страны - "Лужники". Вместимость "Лужников" составляет 76 880 зрителей, стадион московского "Локомотива" вмещает 27 320. На данный момент определился только один участник этой игры - им стал столичный ЦСКА. Соперник "армейцев" определится сегодня по итогам второго этапа финала Пути Регионов "Краснодар" - "Урал".
Смородская: "Лужники" не заполнятся в суперфинале Кубка России, нужно выбрать небольшой стадион "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская считает целесообразным перенести Суперфинал Кубка России из "Лужников" на домашнюю арену "красно-зеленых".
Фото: ФК "Локомотив"