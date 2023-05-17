"Какие ожидания перед дерби? Боевые, мы максимально настроены. Другого настроя и не может быть. В чем главная сила "Спартака"? Не знаю, честно. Разберем еще игру их. Будет видно в воскресенье", - цитирует Облякова "СЭ".
Московское дерби "Спартак" - ЦСКА в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги состоится 21 мая на поле "красно-белых". Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 50 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице, отставая от "армейцев" на 4 балла. До окончания текущего розыгрыша чемпионата России осталось провести три тура. Напомним, матч первого круга не выявил победителя, встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Обляков - о матче против "Спартака": ожидания боевые. Другого настроя и не может быть
Атакующий хавбек ЦСКА Иван Обляков поделился мыслями в преддверии столичного дерби против "Спартака" в 28-м туре чемпионата России.
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