- "Зенит" - могучий клуб. "Спартак" по сравнению с ним - дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров. У "Спартака" слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков.
"Спартак", занимающий второе место в турнирной таблице перед возобновлением весенней части РПЛ, за три тура до окончания текущего чемпионата России, опустился на четвертую строчку. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 50 очков в 27 сыгранных турах. "Зенит", единолично возглавляющий таблицу с запасом в 11 баллов, досрочно завоевал звание чемпионов страны. Этот титул стал десятым в истории петербургского клуба и пятым для коллектива Сергея Семака подряд.
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: "Спартак" по сравнению с "Зенитом" - дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела сравнил московский "Спартак" с клубом с берегов Невы.
Фото: ФК "Зенит"