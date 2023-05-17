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Петржела: "Спартак" по сравнению с "Зенитом" - дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела сравнил московский "Спартак" с клубом с берегов Невы.
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" - могучий клуб. "Спартак" по сравнению с ним - дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров. У "Спартака" слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков.

"Спартак", занимающий второе место в турнирной таблице перед возобновлением весенней части РПЛ, за три тура до окончания текущего чемпионата России, опустился на четвертую строчку. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 50 очков в 27 сыгранных турах. "Зенит", единолично возглавляющий таблицу с запасом в 11 баллов, досрочно завоевал звание чемпионов страны. Этот титул стал десятым в истории петербургского клуба и пятым для коллектива Сергея Семака подряд.

Источник: "РБ Спорт"


Петржела Зенит Спартак
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