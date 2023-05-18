– Мы в очередной раз начинаем говорить про "Спартак" и констатируем, что игра у команды в этот временной период – говно. Первый тайм опять проваливают – уже в четвертый раз подряд. В опорной зоне снова проблемы без Литвинова. Сколько можно? Одно и то же.
Судейство? Можно постоянно жаловаться на судей и оправдывать какие-то действия. Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен: садись с планшетом и разбирай судейские ошибки, возглавляй судейский корпус. Как только он продлил контракт, игра у "Спартака" пропала. Он начал ставить какие-то эксперименты, туда-сюда футболистов передвигает, схему поменял, – приводит слова Быстрова "СЭ".
В последних одиннадцати матчах "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля одержал всего две победы. Красно-белые сенсационно выбыли из борьбы за Кубок России, проиграв в Жигулевске тольяттинскому "Акрону" - клубу-середняку Первой лиги. В турнирной таблице чемпионата страны "Спартак" опустился за пределы топ-3 и рискует остаться без медалей. Хотя перед рестартом сезона многие предрекали москвичам борьбу с "Зенитом" за верхнюю строчку.
За три тура до финиша сезона у подопечных Абаскаля одинаковое количество очков с идущим третьим "Ростовом" (по 50), но дончане располагаются выше за счет преимущества в личных встречах. В ближайшие выходные красно-белые на своем поле примут ЦСКА в столичном дерби. "Армейцы" занимают второе место в таблице РПЛ, опережая "Ростов" и "Спартак" на 4 балла.
Быстров: Абаскалю, мне кажется, уже и футбол не нужен. Как только он продлил контракт, игра у «Спартака» пропала
Экс-футболист "Спартака" Владимир Быстров подверг жесткой критике игру красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"