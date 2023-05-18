– Посмотрите на последних тренеров "Спартака" – главный российский клуб тренируют немцы, итальянцы, испанцы. И ладно бы те, кто Лигу чемпионов выигрывал, но нет, берут кого угодно. "Спартак" приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это?
У них какое имя в европейском футболе? Просто их агенты умеют хорошо дурить головы руководству клуба, в "Спартаке" на это купились. А русская тренерская школа простаивает – наши легенды сидят без работы. Черти что, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
В последних одиннадцати матчах "Спартак" под руководством Гильермо Абаскаля одержал всего две победы. Красно-белые сенсационно выбыли из борьбы за Кубок России, проиграв в Жигулевске тольяттинскому "Акрону" - клубу-середняку Первой лиги. В турнирной таблице чемпионата страны "Спартак" опустился за пределы топ-3 и рискует остаться без медалей. Хотя перед рестартом сезона многие предрекали москвичам борьбу с "Зенитом" за верхнюю строчку.
За три тура до финиша сезона у подопечных Абаскаля одинаковое количество очков с идущим третьим "Ростовом" (по 50), но дончане располагаются выше за счет преимущества в личных встречах. В ближайшие выходные красно-белые на своем поле примут ЦСКА в столичном дерби. "Армейцы" занимают второе место в таблице РПЛ, опережая "Ростов" и "Спартак" на 4 балла.
Мостовой: "Спартак" приглашает на работу каких-то аферистов: Тедеско, Ваноли, Абаскаль. А наши легенды сидят без работы
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на неудачное выступление красно-белых на весеннем отрезке сезона под руководством испанца Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Чемпионат"