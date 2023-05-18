– Что касается Малкома, то самое главное здесь – здоровье жены и ребенка. На сегодня мы находимся в контакте с ним. Если семейная ситуация позволит, он приедет. Если нет, останется рядом с супругой. Там ему гораздо важнее быть, чем здесь.
Что касается других игроков, Одоевский вчера получил небольшое повреждение. Бакаев точно не примет участия в матче с "Оренбургом". Родригао, возможно, полетит на консультацию. Ренан – в расположении сборной. Остальные готовятся сыграть, – приводит слова Семака "Матч ТВ".
"Зенит" уже в ранге победителя текущего розыгрыша чемпионата России отправится в Оренбург, где в субботу, 20 мая, проведет выездной матч с "Оренбургом" в рамках 28-го тура РПЛ. Начало - в 16:30 по мск. Сине-бело-голубые, досрочно обеспечившие себе золотые медали за четыре тура до конца сезона, опережают в таблице идущего вторым ЦСКА на 11 очков.
"Оренбург" с 39 очками замыкает восьмерку сильнейших клубов чемпионата России. Отставание южноуральской команды от призеров насчитывает те же 11 баллов. Поэтому в случае потери очков в матче с "Зенитом" подопечные Марцела Лички лишатся теоретических шансов на медали.
Семак: Одоевский, Бакаев, Родригао и Ренан не сыграют с "Оренбургом". Если получится, Малком вернется на оставшиеся матчи
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед игрой с "Оренбургом" рассказал о состоянии травмированных футболистов, а также обозначил статус покинувших расположение клуба Малкома и Роберта Ренана.
Фото: ФК "Зенит"