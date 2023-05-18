32-летний нигериец пропустил большую часть сезона из-за тяжелой травмы. Как утверждает источник, в настоящее время заинтересованность в услугах полузащитника "Спартака" проявляют несколько турецких клубов. Отмечается, что московский клуб не возражает против перехода Мозеса, с которым у красно-белых действует контракт до конца сезона-2023/24. Сам футболист, по сведениям источника, также желает покинуть "Спартак".
Мозес перебрался в "Спартак" из "Челси" летом 2021-го. За неполных три сезона нигерийский хавбек принял участие в 62 играх, забив в них 9 мячей и отдав 9 ассистов.
Источник: Metaratings
Полузащитник "Спартака" Мозес может продолжить карьеру в Турции
Ряд турецких клубов проявляют интерес к полузащитнику "Спартака" Виктору Мозесу.
Фото: ФК "Спартак"