– Для РПЛ Николич — топ-тренер, он сильнее 80% ныне работающих специалистов. Для "Динамо" сейчас лучше варианта не найти, надо брать, — передает слова Смородской "РБ Спорт".
Ранее стало известно о том, что Славиша Йоканович покинул пост наставника московского "Динамо". Руководство бело-голубых до конца нынешнего сезона возложило обязанности главного тренера на молодого специалиста Павла Алпатова. При этом к началу нового розыгрыша РПЛ столичные собираются найти полноценную замену Йокановичу.
В настоящее время в СМИ активно обсуждается информация о том, что основным кандидатом на пост главного тренера "Динамо" является Марко Николич. Отметим, что сербский специалист уже работал в Российской Премьер-Лиги – он возглавлял "Локомотив".
Смородская – о возможном назначении Николича в "Динамо": сейчас лучше варианта им не найти
Экс-президент столичного "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на известие о том, что бывший тренер "железнодорожников" Марко Николич может возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"