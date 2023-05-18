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Смородская – о возможном назначении Николича в "Динамо": сейчас лучше варианта им не найти

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Экс-президент столичного "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на известие о том, что бывший тренер "железнодорожников" Марко Николич может возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"
– Для РПЛ Николич — топ-тренер, он сильнее 80% ныне работающих специалистов. Для "Динамо" сейчас лучше варианта не найти, надо брать, — передает слова Смородской "РБ Спорт".

Ранее стало известно о том, что Славиша Йоканович покинул пост наставника московского "Динамо". Руководство бело-голубых до конца нынешнего сезона возложило обязанности главного тренера на молодого специалиста Павла Алпатова. При этом к началу нового розыгрыша РПЛ столичные собираются найти полноценную замену Йокановичу.

В настоящее время в СМИ активно обсуждается информация о том, что основным кандидатом на пост главного тренера "Динамо" является Марко Николич. Отметим, что сербский специалист уже работал в Российской Премьер-Лиги – он возглавлял "Локомотив".

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Динамо Смородская Николич Локомотив
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