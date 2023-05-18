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Ионов: мое будущее в "Краснодаре"? Пока секрет

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Российский футболист "Краснодара" Алексей Ионов прокомментировал свое будущее.
Фото: ФК "Краснодар"
- Мое будущее? Пока секрет. (Смеется.) Скоро все узнаете, - приводит слова Ионова "РБ Спорт".

В конце июня истекает договор российского вингера Алексея Ионова с "Краснодаром". Цвета южного коллектива воспитанник "Зенита" представляет с 2020 года. Всего в футболке "быков" Алексей сыграл 81 поединок. За этот отрезок футболист сумел набрать 12+10 по системе гол плюс пас. В этом сезоне Ионов забил 6 голов и отдал 4 голевых паса в 34 играх. В феврале Ионов отпраздновал свое 34-летие. "Краснодару" осталось провести 4 игры в этом сезоне (три в 3 РПЛ и 1 в Кубке России).

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Ионов Краснодар
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