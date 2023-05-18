- Йоканович не смог построить команду с характером? Думаю, да. В составе множество молодых талантливых ребят, которых он не смог связать вместе и сделать силой. Но хорошие футболисты всё ещё остаются в "Динамо", - приводит мнение Уилкшира "РБ Спорт".
Руководство "Динамо" утвердило серба Славишу Йокановича главным тренером столичной команды только минувшим летом. Но специалист не проработал даже один сезон. На прошлых выходных серб был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Под руководством Йокановича бело-голубой коллектив вылетел из Кубка России, не сумев справиться с "Акроном" из Первой лиги. В РПЛ москвичи за три тура до конца располагаются на 7-й строчке. Отставание от "Ростова", замыкающего лидирующую тройку, составляет 8 турнирных баллов. Примечательно, что задачей на сезон для "Динамо" являлось попаданием в тройку. Недавно СМИ сообщили о том, что Йокановича сменит его соотечественник Марко Николич. Ранее он возглавлял столичный "Локомотив".
Экс-игрок "Динамо" Уилкшир: Йоканович не смог построить команду с характером
Бывший футболист "Динамо" из Австралии Люк Уилкшир поделился своими мыслями по поводу ситуации в столичном клубе.
Фото: "Чемпионат"