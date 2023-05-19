- "Зенит" будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится.
"Зенит" выиграл пять титулов чемпиона России подряд. Это позволило санкт-петербургскому клубу добавить на свою эмблему вторую звезду. Отметим, что Мирзов играл за московский "Спартак", принципиального соперника сине-бело-голубых. Полузащитник "Химок" ранее заявлял о желании вернуться в состав красно-белых.
Источник: "Чемпионат"
Мирзов: "Зенит" будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится
Полузащитник "Химок" Резиуан Мирзов высказался об уровне конкуренции в РПЛ и успешности "Зенита".
Фото: ФК "Химки"