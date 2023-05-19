- Молодец, поздравляю его. Слабый чемпионат? Когда мы играли в еврокубках с кипрскими командами, они смотрелись достойно. Не скажу, что там слабый чемпионат. Возвращение в "Фиорентину"? Не в курсе его контрактных дел, но шанс есть, - приводит мнение Жиркова "Матч ТВ".
Примечательно, что крайний защитник Юрий Жирков и центрфорвард Александр Кокорин вместе представляли цвета столичного "Динамо" и "Зенита" из Санкт-Петербурга. Вчера Кокорин, играющий в аренде в кипрском "Арисе", был удостоен премии MVP местного чемпионата. Отметим, что Александр проводит только свой первый сезон на Кипре. В майке "Ариса" россиянин сыграл 28 встреч. В них воспитанник "Динамо" сумел наколотить 13 голов. Также нападающий записал в свой актив 6 результативных передач. Своими голевыми действиями Кокорин помог "Арису" забраться на 1-е место в местном первенстве. Коллектив из Лимасола на 3 турнирных балла опережает "АПОЭЛ", идущий на строчку ниже. У руля "Ариса" находится специалист из Беларуси Алексей Шпилевский, который также получил приз лучшего тренера чемпионата.
Юрий Жирков: у Кокорина есть шанс вернуться в "Фиорентину"
Бывший одноклубник Александра Кокорина Юрий Жирков высказался по поводу шансов форварда вернуться в "Фиорентину".
Фото: ФК "Арис"