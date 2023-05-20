- Да эмоции тяжело передавать. Наверное, вы не почувствуете этих эмоций. Словами это не сказать. Футбол расставил все на свои места. Мы могли зацепиться, могли где-то выиграть, могли где-то вничью сыграть. Где-то очки набрать. Не повезло. Не знаю, что сказать еще. Сейчас тяжело рассуждать, если честно. Точно вопросы не ко мне.
Ранее Кухарчук, начинавший сезон в подмосковных "Химках", признался, что перешел в "Торпедо", чтобы помочь команде остаться в элите российского футбола. Задачу у 32-летнего полузащитника и московского клуба выполнить не удалось. "Автозаводцы" досрочно лишились шансов остаться в Премьер-Лиге и в следующем сезоне будут играть в Первой лиге. Президент "Торпедо" заявлял, что команда планирует вернуться в элиту через сезон. Ранее стало известен первый клуб, вышедший в РПЛ из Первой лиги: им стала калининградская "Балтика", главным тренером которой является Сергей Игнашевич.
Источник: "Известия"
Кухарчук - об эмоциях от вылета "Торпедо" из РПЛ: словами это не сказать
Полузащитник "Торпедо" Илья Кухарчук высказался о вылете команды из РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"