- В матче "Спартак" - ЦСКА будет хороший атакующий футбол с обеих сторон. Закрытой игра точно не будет. Фаворита в дерби нет - это однозначно. Может быть, ЦСКА в лучшем настроении подходит к этой игре, имея победы в последних турах. У "Спартака" ситуация посложнее. Шансы расцениваю как 50 на 50, - передает слова Бояринцева "Чемпионат".
В рамках 28 тура Российской премьер-лиги в Москве встретятся два столичных клуба - "Спартак" и ЦСКА. Как красно-белые, так и красно-синие претендуют в текущем сезоне на медали национального первенства. ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице (54 очка) и подходит к дерби с действующей беспроигрышной серией из 9 матчей, а также с тремя победами подряд. "Спартак" (50 очков, четвертое место) не может выиграть в течение трех последних туров чемпионата (2 ничьих, 1 поражение).
Гранат: ЦСКА - фаворит в дерби, но нельзя и списывать со счетов "Спартак". Будет осторожный футбол
Дерби "Спартак" - ЦСКА. Где смотреть матч РПЛ онлайн 21 мая 2023
Бояринцев: шансы в дерби "Спартак" - ЦСКА 50 на 50, закрытой игра точно не будет
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев дал прогноз на матч красно-белых против ЦСКА в 28 туре РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"