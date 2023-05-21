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Бояринцев: шансы в дерби "Спартак" - ЦСКА 50 на 50, закрытой игра точно не будет

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Экс-полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев дал прогноз на матч красно-белых против ЦСКА в 28 туре РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
- В матче "Спартак" - ЦСКА будет хороший атакующий футбол с обеих сторон. Закрытой игра точно не будет. Фаворита в дерби нет - это однозначно. Может быть, ЦСКА в лучшем настроении подходит к этой игре, имея победы в последних турах. У "Спартака" ситуация посложнее. Шансы расцениваю как 50 на 50, - передает слова Бояринцева "Чемпионат".

В рамках 28 тура Российской премьер-лиги в Москве встретятся два столичных клуба - "Спартак" и ЦСКА. Как красно-белые, так и красно-синие претендуют в текущем сезоне на медали национального первенства. ЦСКА находится на втором месте в турнирной таблице (54 очка) и подходит к дерби с действующей беспроигрышной серией из 9 матчей, а также с тремя победами подряд. "Спартак" (50 очков, четвертое место) не может выиграть в течение трех последних туров чемпионата (2 ничьих, 1 поражение).

Гранат: ЦСКА - фаворит в дерби, но нельзя и списывать со счетов "Спартак". Будет осторожный футбол

Дерби "Спартак" - ЦСКА. Где смотреть матч РПЛ онлайн 21 мая 2023


Спартак ЦСКА Бояринцев
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