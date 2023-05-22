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Джикия - об оскорбительной кричалке Кержакова: если Миша так считает, то ради бога

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о словах голкипера "Зенита" Михаила Кержакова о красно-белых после чемпионства.
Фото: РИА Новости
- Слова Кержакова после чемпионства? Я не могу представить, чтобы кто-то из наших игроков такое говорил. Да, есть стандартные цитаты. Если Миша так считает, то ради бога.

Во время чемпионского парада "Зенита" голкипер Кержаков подхватывал кричалку фанатов петербуржцев о "Спартаке". Вратарь качал головой в такт песне и подпевал в "безобидных" моментах. Оскорблений со стороны Кержаков в адрес "Спартака" в явном виде замечено не было. Сам футболист "Зенита" никак не комментировал свои действия. "Спартак" проиграл "Зениту" оба матча в РПЛ в этом сезоне, а петербуржцы стали чемпионами России.

Источник: "Чемпионат"


Спартак Зенит Кержаков М Джикия
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