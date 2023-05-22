- Слова Кержакова после чемпионства? Я не могу представить, чтобы кто-то из наших игроков такое говорил. Да, есть стандартные цитаты. Если Миша так считает, то ради бога.
Во время чемпионского парада "Зенита" голкипер Кержаков подхватывал кричалку фанатов петербуржцев о "Спартаке". Вратарь качал головой в такт песне и подпевал в "безобидных" моментах. Оскорблений со стороны Кержаков в адрес "Спартака" в явном виде замечено не было. Сам футболист "Зенита" никак не комментировал свои действия. "Спартак" проиграл "Зениту" оба матча в РПЛ в этом сезоне, а петербуржцы стали чемпионами России.
Источник: "Чемпионат"
Джикия - об оскорбительной кричалке Кержакова: если Миша так считает, то ради бога
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о словах голкипера "Зенита" Михаила Кержакова о красно-белых после чемпионства.
Фото: РИА Новости