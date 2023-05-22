– Эмоции особенные, потому что на кону стояло все. Если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на второе место. К тому же домашнее дерби — это всегда отдельная история. Очень рад победе и тому, что мы по-прежнему в гонке за серебро
21 мая "Спартак" в центральной игре 28-го тура чемпионата России обыграл ЦСКА в столичном дерби – 2:1. По ходу встречи красно-белые уступали со счетом 0:1. Но благодаря дублю в исполнении нападающего Квинси Промеса подопечные Гильермо Абаскаля сумели вырвать викторию.
Вчерашняя победа позволила "Спартаку" заработать 53 балла. Таким образом, красно-белые поднялись на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Теперь их отставание от ЦСКА, который идет на 2-й строчке в РПЛ, составляет одно очко.
Источник: пресс-служба московского "Спартака"
Промес – о победе "Спартака" над ЦСКА: если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на серебро
Нападающий столичного "Спартака" Квинси Промес прокомментировал победное выступление своей команды в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
Фото: "Чемпионат"