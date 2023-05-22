Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Промес – о победе "Спартака" над ЦСКА: если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на серебро

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий столичного "Спартака" Квинси Промес прокомментировал победное выступление своей команды в игре 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
Фото: "Чемпионат"
– Эмоции особенные, потому что на кону стояло все. Если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на второе место. К тому же домашнее дерби — это всегда отдельная история. Очень рад победе и тому, что мы по-прежнему в гонке за серебро

21 мая "Спартак" в центральной игре 28-го тура чемпионата России обыграл ЦСКА в столичном дерби – 2:1. По ходу встречи красно-белые уступали со счетом 0:1. Но благодаря дублю в исполнении нападающего Квинси Промеса подопечные Гильермо Абаскаля сумели вырвать викторию.

Вчерашняя победа позволила "Спартаку" заработать 53 балла. Таким образом, красно-белые поднялись на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Теперь их отставание от ЦСКА, который идет на 2-й строчке в РПЛ, составляет одно очко.

Источник: пресс-служба московского "Спартака"


Спартак ЦСКА Промес
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Мостовой: перед дерби все кричали, что "армейцы" займут второе место. Вчера "Спартак" победил, хоть и с помощью судей
Президент "Ахмата" Даудов: Рамзан Кадыров и руководство клуба недовольны, что из-за Fan ID стадион не может заполниться
ФИФА продлила разрешение легионерам приостанавливать контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года 1
Польская бригада судей во главе с Марциняком рассудит финал Лиги чемпионов-2022/23 "Манчестер Сити" – "Интер" 1
Мостовой – о жесте Соболева в адрес Роши: эмоции сыграли свою роль. Может, и момент воспитания 4 эксклюзив
Corriere dello Sport: "Наполи" объявит об уходе Спаллетти 4 июня 3
Селюк: "Ростов" — команда-пустышка, они забрались наверх лишь благодаря судейским решениям 4
Нападающий "Ахмата" Конате выбыл из строя до конца сезона
Промес – о победе "Спартака" над ЦСКА: если бы мы не выиграли, то потеряли бы шансы на серебро 5
Колосков – о дисквалификации Соболева после матча с ЦСКА: ему должны дать максимальный срок 5
Оздоев: в Турции уровень футбола выше, чем в РПЛ
Бабаев: есть вероятность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА
Аршавин: не хочу говорить ничего про этого бедного Соболева 5
Оздоев: в ближайшее время я не вернусь в Россию 1
Гладилин – о жесте Соболева в адрес Роши: у Александра снесло крышу