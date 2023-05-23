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Чернов: если "Спартак" возьмет серебро, сезон для нас можно будет назвать успешным

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Защитник московского "Спартака" Никита Чернов рассказал что нужно, чтобы сезон для команды можно было назвать успешным.
Фото: ФК "Спартак"
"Можно ли назвать сезон успешным, если все-таки возьмем серебро? Думаю, что да. У нас в целом молодая команда, только собрались, некоторые ребята только подъехали. В любом случае все изначально хотели занять первое место, но "Зенит", к сожалению, много очков не потерял. Второе место будет лучшим исходом", - цитирует Чернова "СЭ".

После 28 проведенных туров "Спартак" расположился на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету московской команды 53 набранных очка. Это на один балл меньше, чем у занимающего второе место ЦСКА. До окончания текущего розыгрыша чемпионата России командам осталось сыграть по два матча. В рамках 29-го тура первенства страны "красно-белые" примут на своем поле "Пари Нижний Новгород". В последнем туре "Спартак" на выезде встретится с самарскими "Крыльями Советов".


Спартак Чернов Н
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