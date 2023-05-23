- Мне неинтересно, куда перейдет Малком. Конечно, для "Зенита" это будет большой потерей, потому что он сейчас представляет собой полкоманды. Он забивает и делает всю игру, но на его переход мне все равно, - приводит мнение Павлюченко Metaratings.ru.
Бразилец, имеющий российский паспорт, Малком является безусловным лидером невского коллектива. Фланговый атакующий полузащитник сумел забить 26 голов в 33 играх в сине-бело-голубой майке. Также к своим забитым мяча экс-футболист "Барселоны" приплюсовал еще 9 ассистентских действий. Результативные действия Малкома сильно помогли "Зениту" в завоевании пятого титула подряд. Примечательно, что для Малкома это чемпионство стало 4-м в России. В недавнем интервью бразилец заявил, что хотел бы и дальше играть за "Зенит", несмотря на постоянные слухи об интересе к нему со стороны других клубов (минувшей зимой игрок мог перейти в "ПСЖ"). Отметим, что еще раньше бразилец заявлял о том, что хотел бы играть к команде, которая участвует в еврокубках.
Павлюченко: уход Малкома будет большой потерей для "Зенита". Сейчас он полкоманды
Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко поделился своей точкой зрения на последствия для "Зенита" от возможного ухода Малкома.
Фото: РИА Новости