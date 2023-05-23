Матчи Скрыть

Нагорных: продление контракта со Смольниковым не является приоритетом для "Локомотива"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался по поводу возможного переподписания Игоря Смольникова.
Фото: Sport24
- Ведутся ли переговоры о продлении контракта со Смольниковым? Я сейчас не готов ответить. Наверное, потому это не самая приоритетная тема для клуба, - приводит комментарий Нагорных "РБ Спорт".

Российский футболист Игорь Смольников, играющий на позиции крайнего защитника, пополнил состав столичного коллектива только минувшей зимой. В красно-зеленой майке сыграл 8 поединков. Пока Игорю не удалось отметиться какими-либо голевыми действия за московский клуб. Его трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до июня 2023 года. В августе Смольников отпразднует свое 35-летие. Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Локомотив" близок к договоренности о пролонгации соглашения с другим возрастным футболистом Артемом Дзюбой.


Нагорных Локомотив Смольников
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Олусегун – об уходе из "Краснодара": меня все здесь устраивает. Может, агент знает что?то больше
Нагорных: продление контракта со Смольниковым не является приоритетом для "Локомотива"
Hurriyet: "Зенит" договорился о покупке 19-летнего форварда из второго дивизиона чемпионата Турции 2
Павлюченко: уход Малкома будет большой потерей для "Зенита". Сейчас он полкоманды
Романцев: зачем Мендес ударил по ноге Мозеса? Нелепость какая-то! Но нарушение было
Руслан Литвинов: у "Спартака" всегда есть задача — выиграть РПЛ 1
Агент: Тюкавин не собирается уходить из "Динамо"
Экс-судья РПЛ Федотов: репутацию Карасева убили за одну игру 12
Жена Соболева: муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть с ЦСКА 9
Агент – о досрочном отпуске Вендела: это было сделано в качестве приза за победу в РПЛ 2
Mundo Deportivo: Роналду намерен покинуть "Аль-Наср". Криштиану не устраивает жизнь в Саудовской Аравии 1
Защитник "Ахмата" Тодорович - лучший игрок 28-го тура РПЛ по мнению WhoScored
Шикунов: "Ростов" без Комличенко и Осипенко совсем другая команда 1
Агент - о травме Гбамбле: это не кресты, только травма боковых связок. Но до конца сезона он вылетел в любом случае
Кузнецов: все равно, вернется Вагнер Лав в ЦСКА или нет