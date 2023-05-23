- Ведутся ли переговоры о продлении контракта со Смольниковым? Я сейчас не готов ответить. Наверное, потому это не самая приоритетная тема для клуба, - приводит комментарий Нагорных "РБ Спорт".
Российский футболист Игорь Смольников, играющий на позиции крайнего защитника, пополнил состав столичного коллектива только минувшей зимой. В красно-зеленой майке сыграл 8 поединков. Пока Игорю не удалось отметиться какими-либо голевыми действия за московский клуб. Его трудовое соглашение с железнодорожниками рассчитано до июня 2023 года. В августе Смольников отпразднует свое 35-летие. Напомним, что ранее сообщалось о том, что "Локомотив" близок к договоренности о пролонгации соглашения с другим возрастным футболистом Артемом Дзюбой.
Нагорных: продление контракта со Смольниковым не является приоритетом для "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался по поводу возможного переподписания Игоря Смольникова.
Фото: Sport24