- Ничего не знаю об уходе из "Краснодара", меня все здесь устраивает. Сейчас я полностью сфокусирован на команде и на том, чтобы помочь ей в оставшихся игра. Может, агент знает что?то больше, - приводит комментарий Олусегуна "РБ Спорт".
Нигериец Олакунле Олусегун, играющий на позиции левого вингера, пополнил состав "Краснодара" летом 2021 года. Какое-то время игрок выступал за вторую команду южан. В составе взрослой команды нигериец сыграл 38 встреч, в которых сумел забить 5 голов и оформить 4 голевых паса. В этом сезоне Олакунле провел в футболе краснодарского клуба 29 игр. За этот отрезок ему удалось набрать 5+2 по системе гол плюс пас. Ранее агент Олусегуна делился информацией о том, что ведется работа по переходу нигерийца в другой клуб.
Олусегун – об уходе из "Краснодара": меня все здесь устраивает. Может, агент знает что?то больше
Нигерийский футболист "Краснодара" Олакунле Олусегун высказался по поводу своего будущего.
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